Самыми дорогими для проживания городами мира признаны Цюрих и Женева. далеко не последние места в рейтинге заняли Москва и Петербург.

Самыми дорогими для проживания городами мира признаны Цюрихи Женева. далеко не последние места в рейтинге заняли Москва и Петербург.Пятерка лидеров в рейтинге "Цены и доходы",составленном банком UBS AG, выглядит следующим образом. Первое место экспертыотдали швейцарскому Цюриху, за ним следует его соседка Женева.В отчете специалистов указано, что ежемесячный доход семьииз трех человек в Цюрихе, позволяющий обеспечить минимальный набор товаров иуслуг (без арендной платы), составляет 4 260 долларов. Проживающему в Женевесемейству потребуется 4 165 долларов.Третьим среди самых дорогих городов стала столица НорвегииОсло. В Нью-Йорке расходы семьи составят 3 673 долларов, а в Лондоне – около 3,5тысяч. В первую пятерку вошел и Копенгаген.Санкт-Петербург в общем рейтинге цен заняла 51-е место из 77.Минимальные затраты в Северной столице швейцарский банк оценивает в 2 300долларов. Москва в списке 54-я, с затратами в 2 264 долларов. Но по доходам наблюдаетсяобратный расклад: Москва на 63-м месте, Санкт-Петербург – на 66-м.Российская столица входит в тройку лидеров по ценам наженскую одежду. Главный центр мужской и женской моды – Милан, а экономичнымпокупателям стоит присмотреться к Найроби или Лагосу.Самая дорогая еда из изученных городов – в Женеве и Цюрихе,самая дешевая – в Киеве и нигерийском Лагосе. Расходы на жилье будутмаксимальными в Гонконге и Нью-Йорке (почти 4 тысячи в месяц), тогда как вМоскве можно уложиться тысячи в полторы, передает .