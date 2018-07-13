Самыми дорогими для проживания городами мира признаны Цюрих
и Женева. далеко не последние места в рейтинге заняли Москва и Петербург.
Самыми дорогими для проживания городами мира признаны Цюрих
и Женева. далеко не последние места в рейтинге заняли Москва и Петербург.
Пятерка лидеров в рейтинге "Цены и доходы",
составленном банком UBS AG, выглядит следующим образом. Первое место эксперты
отдали швейцарскому Цюриху, за ним следует его соседка Женева.
В отчете специалистов указано, что ежемесячный доход семьи
из трех человек в Цюрихе, позволяющий обеспечить минимальный набор товаров и
услуг (без арендной платы), составляет 4 260 долларов. Проживающему в Женеве
семейству потребуется 4 165 долларов.
Третьим среди самых дорогих городов стала столица Норвегии
Осло. В Нью-Йорке расходы семьи составят 3 673 долларов, а в Лондоне – около 3,5
тысяч. В первую пятерку вошел и Копенгаген.
Санкт-Петербург в общем рейтинге цен заняла 51-е место из 77.
Минимальные затраты в Северной столице швейцарский банк оценивает в 2 300
долларов. Москва в списке 54-я, с затратами в 2 264 долларов. Но по доходам наблюдается
обратный расклад: Москва на 63-м месте, Санкт-Петербург – на 66-м.
Российская столица входит в тройку лидеров по ценам на
женскую одежду. Главный центр мужской и женской моды – Милан, а экономичным
покупателям стоит присмотреться к Найроби или Лагосу.
Самая дорогая еда из изученных городов – в Женеве и Цюрихе,
самая дешевая – в Киеве и нигерийском Лагосе. Расходы на жилье будут
максимальными в Гонконге и Нью-Йорке (почти 4 тысячи в месяц), тогда как в
Москве можно уложиться тысячи в полторы, передает .