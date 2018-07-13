Численность населения России сокращается. Эксперты обещают стране демографическую яму – хуже, чем в 1990-е годы.

Численность населения России сокращается. Эксперты обещаютстране "демографическую яму" – хуже, чем в 1990-е годы.Сокращение численности населения грозит России уже в 2018году. Основная причина, по мнению экспертов – спад миграционных потоков.Как отмечают эксперты, основная причина – уменьшение миграциис Украины до обычных значений. Из соседней страны переехали в Россиюза последние несколько месяцев 7,4 тысячи человек. По мнению специалистов,мигрантов стало меньше из-за "консервации ситуации" в Донбассе.В то же время, восстанавливаетсяприток приезжих из стран Центральной Азии – но не особенно активно. С началагода больше всего мигрантов приехали из Таджикистана (12,1 тысячичеловек). Всего же за первые четыре месяца текущего года приростза счет международной миграции составил 57 тысяч человек. Это едвакомпенсирует половину естественной убыли населения, которая возобновилась вРоссии с 2016 года.По оценкам аналитиков, теряют население – уже врезультате внутренней миграции - большинство регионов России. В большейстепени эта проблема касается Северо-Кавказского, Приволжского, Сибирскогои Дальневосточного федеральных округов. Дальневосточный округ потерялв результате миграции за указанный период более 5 тысяч человек.Это меньше, чем в 2017 году, но цель – прекращениеоттока населения – по-прежнему далека от достижения, отмечают авторыобзора "Мониторинг экономической ситуации в России", подготовленномэкспертами РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара.Еще в 2016 году специалисты выступили с серьезным предупреждением:по их расчетам, Россию к 2025 году ждет более глубокая демографическая яма,чем в 1990-х годах.