Предпремьерный показ нового для российского рынка семиместного вседорожника состоялся в рамках выставки Иннопром в Екатеринбурге. Однако, ближе к старту продаж DFM 580 обещают продемонстрировать и в Москве.
<a href="http://33live.ru/novosti/13-07-2018-rossiyanam-pokazali-novyj-krossover-dfm-580.html" target="_blank">Россиянам показали новый кроссовер DFM 580</a> - Предпремьерный показ нового для российского рынка семиместного вседорожника состоялся в рамках выставки Иннопром в Екатеринбурге. Однако, ближе к старту продаж DFM 580 обещают продемонстрировать и в Москве.
[url=http://33live.ru/novosti/13-07-2018-rossiyanam-pokazali-novyj-krossover-dfm-580.html]Россиянам показали новый кроссовер DFM 580[/url] - Предпремьерный показ нового для российского рынка семиместного вседорожника состоялся в рамках выставки Иннопром в Екатеринбурге. Однако, ближе к старту продаж DFM 580 обещают продемонстрировать и в Москве.