Предпремьерный показ нового для российского рынка семиместного вседорожника состоялся в рамках выставки Иннопром в Екатеринбурге. Однако, ближе к старту продаж DFM 580 обещают продемонстрировать и в Москве.

Предпремьерный показ нового для российского рынка семиместного вседорожника состоялся в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Однако, ближе к старту продаж DFM 580 обещают продемонстрировать и в Москве.