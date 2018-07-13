В среду во время перелета из Иркутска в Москву россиянин набросился с кулаками на польского дипломата.

В среду во время перелета из Иркутска в Москву россиянин набросился с кулаками на польского дипломата, передает "Интерфакс".Как сообщили в медслужбе аэропорта "Шереметьево", после прилета из Иркутска с ушибами обратился дипломат — гражданин Польши. На борту лайнера один из пассажиров — россиянин вел себя буйно. После посещения туалета, без объективных причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары. Сотрудники полиции вместе с медиками поднялись на борт сразу после приземления и задержали правонарушителя.Известно, что конфликт произошел на бытовой почве. По словам очевидцев, хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что тоже желают воспользоваться туалетом.