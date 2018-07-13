Ирина Шейк дала откровенное интервью. Одна из самых успешных моделей современности рассказала о нелегком детстве и насмешках коллег.

Ирина Шейк дала откровенное интервью. Одна из самых успешных моделей современности рассказала о нелегком детстве и насмешках коллег.Новый номер британского журнала Evening Standard вышел с российской моделью Ириной Шейк на обложке. Манекенщица дала интервью, в котором рассказала о начале карьеры. По ее словам, она не знала, что такое работа модели, она хотела лишь помочь семье.Она родилась в Еманжелинске, ее отец – шахтер – умер, когда Ирине было 14 лет. Мать – учитель музыки – одна тянула двух дочерей. Свою карьеру Шейк начала во Франции. Коллеги смеялись над ее внешностью."Другие девочки смеялись надо мной и говорили, что я не похожа на модель. Они были суперхудыми и востребованными на показах. А я не проходила кастинги, потому что не могла демонстрировать одежду слишком маленького размера. У меня была смуглая кожа и более сексуальная фигура – была грудь", – рассказала Ирина.Сейчас все изменилось. Ирина Шейк одна из самых востребованных моделей в мире. "Теперь я приезжаю в Париж, водитель забирает меня и отвозит в хороший отель. Период безденежья заставил меня понять, что ничего не дается легко. От этого вы цените все гораздо выше", – заключила модель.Ирина открыта к различным экспериментам в работе, но в пределах разумного. Так, например, она не будет сниматься с обнаженной грудью. "Мы живем в XXI веке, когда женщина может выражать свою сексуальность и не стыдиться собственного тела… Я не снимаюсь топлес – это мое личное решение. Но если меня попросят обнажиться и мне нравится проект, соглашусь раздеться. Я воспринимаю такие съемки как искусство", – сообщила Ирина.