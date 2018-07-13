× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/13-07-2018-samyj-deshevyj-avtomobil-v-mire-ne-poshel-i-kanul-v-istoriyu.html" target="_blank">Самый дешевый автомобиль в мире не пошел и канул в историю</a> - Громкий эксперимент индийской компании Tata по созданию самого дешевого автомобиля в мире закончился бесславно: Tata Nano снята с производства. Оказалось, что такой доступный хэтчбек не особо-то и нужен покупателям.