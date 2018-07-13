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<a href="http://33live.ru/novosti/13-07-2018-serijnaya-toyota-supra-vpervye-proexalas-pered-publikoj.html" target="_blank">Серийная Toyota Supra впервые проехалась перед публикой</a> - Одна из самых долгожданных новинок от Toyota впервые выкатилась на публику, совершив демонстрационный заезд на фестивале скорости в Гудвуде. Фотошпионам удалось заглянуть и в салон спрятанного под камуфляжем спорткара.