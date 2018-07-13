Телеведущая Дана Борисова привел дочь Полину Аксенову на ток-шоу. Знакомство с телевизионной кухней артистка сопроводила снимком, который вызвал много споров у поклонников.

Телеведущая Дана Борисова привел дочь Полину Аксенову на ток-шоу.Знакомство с телевизионной кухней артистка сопроводила снимком, который вызвалмного споров у поклонников.Звезда привела наследницу не туда, куда обычно шатается – к Андрею Малахову или Дмитрию Борисову – Дана и Полина пришли на программу Елены Малышевой "Житоздорово!". Тема выпуска касалась реабилитации, в чем, как известно ее фанатам,Борисова настоящий специалист. Скорее всего Дана рассказывала, как смогла избавитьот наркотической зависимости.В своем Instagram телеведущая опубликовала фотоотчет опоходе на съемки. "💪👀🖥Звездныйвыход!Программа о пользе 🥕 и о реабилитации@sabai_samui 🌴 В роли Звезды 🤩 @polinaaxenova2007вместе с @malysheva.live 🤓Спасибо Лене за юмор иувлекательное раскрытие темы реабилитации и здорового питания 🍅🍍🥑Доброгодня и хорошей #пятница13 😃Верим,что завтра улетим(здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написалазвезда в комментариях.Поклонники удивились, они не совсем поняли зачем нужно былотащить девочку на программу. Также они отметили, что звезда выбрала фото, накотором хорошо получилась только она: у Полиныи у Малышевой глаза закрыты. Видимо, звезда обратила внимание только на свой внешний вид,а на то, как выглядит девочка, она наплевала.Добавим, что Дану впоследнее время преследует череда неудач. У Борисовой внезапно возниклипроблемы с выездом заграницу. Оказалось, что у нее образовалась задолженностьпо алиментам – 24 тысячи рублей. Дана счет тут же оплатила. Однако вскоревыяснилось, что была указана сумма за один месяц, и ей предстоит погасить долгеще за 4 месяца. Звезда оплатила и остальную часть, однако запрет все еще несняли. Телеведущая боится, что в результате пропадет дорогой тур в Венецию.