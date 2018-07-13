Телеведущая Дана Борисова привел дочь Полину Аксенову на ток-шоу.
Знакомство с телевизионной кухней артистка сопроводила снимком, который вызвал
много споров у поклонников.
Телеведущая Дана Борисова привел дочь Полину Аксенову на ток-шоу.
Знакомство с телевизионной кухней артистка сопроводила снимком, который вызвал
много споров у поклонников.
Звезда привела наследницу не туда, куда обычно шатается – к Андрею Малахову или Дмитрию Борисову – Дана и Полина пришли на программу Елены Малышевой "Жито
здорово!". Тема выпуска касалась реабилитации, в чем, как известно ее фанатам,
Борисова настоящий специалист. Скорее всего Дана рассказывала, как смогла избавить
от наркотической зависимости.
В своем Instagram телеведущая опубликовала фотоотчет о
походе на съемки. "💪👀🖥Звездный
выход!Программа о пользе 🥕 и о реабилитации
@sabai_samui 🌴 В роли Звезды 🤩 @polinaaxenova2007
вместе с @malysheva.live 🤓Спасибо Лене за юмор и
увлекательное раскрытие темы реабилитации и здорового питания 🍅🍍🥑Доброго
дня и хорошей #пятница13 😃Верим,что завтра улетим(здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала
звезда в комментариях.
Поклонники удивились, они не совсем поняли зачем нужно было
тащить девочку на программу. Также они отметили, что звезда выбрала фото, на
котором хорошо получилась только она: у Полины
и у Малышевой глаза закрыты. Видимо, звезда обратила внимание только на свой внешний вид,
а на то, как выглядит девочка, она наплевала.
Добавим, что Дану в
последнее время преследует череда неудач. У Борисовой внезапно возникли
проблемы с выездом заграницу. Оказалось, что у нее образовалась задолженность
по алиментам – 24 тысячи рублей. Дана счет тут же оплатила. Однако вскоре
выяснилось, что была указана сумма за один месяц, и ей предстоит погасить долг
еще за 4 месяца. Звезда оплатила и остальную часть, однако запрет все еще не
сняли. Телеведущая боится, что в результате пропадет дорогой тур в Венецию.