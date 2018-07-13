Полиция Швеции передала посольству РФ в Стокгольме компас с затонувшей в 1916 году подлодки Сомъ по окончании судебных разбирательств с водолазами из шведской компании Ocean Х Team, обнаружившими субмарину в 2015 году.

Полиция Швеции передала посольству РФ в Стокгольме компас с затонувшей в 1916 году подлодки "Сомъ" по окончании судебных разбирательств с водолазами из шведской компании Ocean Х Team, обнаружившими субмарину в 2015 году.Об этом РИА Новости рассказали в посольстве России в Швеции.Российская подлодка "Сомъ" затонула 23 мая (по новому стилю) 1916 года, столкнувшись со шведским пароходом "Онгерманланд". Вместе с подводной лодкой погиб и ее боевой экипаж – 2 офицера и 16 нижних чинов. Командовал субмариной 25-летний лейтенант Хрисанф Константинович Бугураев.По другой версии подводная лодка была намеренно протаранена шведским пароходом для того, чтобы избежать досмотра груза."Сомъ" был обнаружен в июле 2015 года шведской поисковой командой Ocean X Team на дне Аландского моря западнее острова Эккерёв территориальных водах Швеции.Компас с подлодки дайверы подняли в мае 2016 года и в августе того же года полиция Швеции приняла решение о передаче компаса ее владельцу – российскому государству. Водолазы обжаловали это решение несколько раз, и судебные разбирательства, в результате, завершились в пользу РФ в апреле 2018 года.Потомки экипажа проживают сегодня в России, США, Украине и Белоруссии.