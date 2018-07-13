48-летний кемеровский турист сорвался с большой высоты на берегу Байкала со скалистого мыса Скрипер. Он спасся, зацепившись случайно за растущее на склоне дерево. Турист провисел на дереве 17 часов, пытаясь вызвать помощь. Отсутствие стабильной мобильной связи этому не способствовало.

48-летний кемеровский турист сорвался с большой высоты на берегу Байкала со скалистого мыса Скрипер. Он спасся, зацепившись случайно за растущее на склоне дерево. Турист провисел на дереве 17 часов, пытаясь вызвать помощь. Отсутствие стабильной мобильной связи этому не способствовало.На место происшествия немедленно выехали четыре спасателя, сообщает РИА Новости. Пострадавшего вызволяли при помощи альпинистского снаряжения.На катере снятого с дерева туриста доставили в поселок Большие Коты, где ему была оказана медицинская помощь. Поисково-спасательная операция заняла около шести часов.