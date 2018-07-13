В эти выходные лучше не строить конкретных планов и расписаний. И если вы все-таки продумали свои занятия на выходных заранее, то стоить быть готовым их изменить.

В эти выходные лучше не строить конкретныхпланов и расписаний. И если вы все-таки продумали свои занятия на выходныхзаранее, то стоить быть готовым их изменить."Будьте легкими и спонтанными, поймайтеволну! Вполне вероятно, что вам представится возможность принять некое неожиданноепредложение, которое пойдет вразрез с тем, что вы планировали изадумывали. Если такое случится, не тяните, решайтесь на авантюру! Это будетотличной идеей", – рассказала Dni.Ru .Если у вас не было никакихпланов, то постарайтесь прислушаться к себе и проведите выходные делая то, что хотелосьбы именно сейчас. Не пытайтесь структурировать свое время. Если же по каким-топричинам вам сложно отступить от режима и расписаний, то позвольте себе хотьгде-то, хоть в каком-то вопросе, расслабиться и жить в моменте. Поверьте, этодействительно очень важно, чтобы бытовые проблемы не поглотили вас целиком иполностью.В случае возникновения каких-топроблем, лучше опираться не на привычные схемы решений, а ориентироваться "наместности" и действовать по обстоятельствам.