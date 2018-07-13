В эти выходные лучше не строить конкретных
планов и расписаний. И если вы все-таки продумали свои занятия на выходных
заранее, то стоить быть готовым их изменить.
В эти выходные лучше не строить конкретных
планов и расписаний. И если вы все-таки продумали свои занятия на выходных
заранее, то стоить быть готовым их изменить.
"Будьте легкими и спонтанными, поймайте
волну! Вполне вероятно, что вам представится возможность принять некое неожиданное
предложение, которое пойдет вразрез с тем, что вы планировали и
задумывали. Если такое случится, не тяните, решайтесь на авантюру! Это будет
отличной идеей", – рассказала Dni.Ru .
Если у вас не было никаких
планов, то постарайтесь прислушаться к себе и проведите выходные делая то, что хотелось
бы именно сейчас. Не пытайтесь структурировать свое время. Если же по каким-то
причинам вам сложно отступить от режима и расписаний, то позвольте себе хоть
где-то, хоть в каком-то вопросе, расслабиться и жить в моменте. Поверьте, это
действительно очень важно, чтобы бытовые проблемы не поглотили вас целиком и
полностью.
В случае возникновения каких-то
проблем, лучше опираться не на привычные схемы решений, а ориентироваться "на
местности" и действовать по обстоятельствам.