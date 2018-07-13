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<a href="http://33live.ru/novosti/13-07-2018-svetlana-orlova-zavela-svoi-akkaunty-v-socialnyx-setyax.html" target="_blank">Светлана Орлова завела свои аккаунты в социальных сетях</a> - Губернатор Владимирской области добавила форму для обращения к ней в социальных сетях