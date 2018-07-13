Теперь повороты налево - на улицу Гагарина - будут осуществляться по зеленому сигналу дополнительной секции

Теперь повороты налево - на улицу Гагарина - будут осуществляться по зеленому сигналу дополнительной секцииСветофор на перекрестке улиц Советской и Гагарина начал работать в новом режиме.Как сообщает городская администрация, теперь левые повороты на улицу Гагарина и в сторону гимназии №28 будут осуществляться по зелёному сигналу дополнительной секции. Водителям не придется уступать дорогу встречным автомобилям.Изменения введены по предложению Госавтоинспекции с целью повышения безопасности дорожного движения.С начала месяца новый режим светофора настроили на перекрестке улицы Ленина и Рабочего проспекта, он переведен в бесконфликтный режим работы.