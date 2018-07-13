Вернулся Петька в дивизию на каникулы, Василий Иванович его спрашивает:
- Ну и чему, Петька, там в академии вас обучают?
- Да вот - логике, психологии и диалектике.
- Ух ты, Петька, а что это за науки?
- Как бы это объяснить, Василий Иваныч? Вот пример:
пришли в баню двое - чистый и грязный, кто раньше мыться пойдет?
- Думаю, грязный, ведь ему нужнее.
- Правильно, Василий Иваныч, это и есть логика. Теперь смотри: чистый -
он почему чистый? Мыться любит! Так кто же первым мыться пойдет?
- Получается, Петька, что чистый...
- Верно, вот это и есть психология.
- Погоди, Петька, я что-то не понимаю.
Так если он чистый, то на фига ж ему мыться?
- А вот это, Василий Иваныч, и есть диалектика!
еще анекдот!