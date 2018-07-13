Сами А., телохранитель одного из самых известных террористов в мире Усамы бен Ладена, оспорил решение о свей депортации из Германии. Мужчину должны были сегодня переправить в Тунис, гражданином которого он является.

Сами А., телохранитель одного из самых известных террористов в мире Усамы бен Ладена, оспорил решение о свей депортации из Германии. Мужчину должны были сегодня переправить в Тунис, гражданином которого он является, пишет агентство ТАСС.Однако административный суд города Гельзенкирхена посчитал, что бывшего соратника бен Ладена на родине могут пытать, поэтому приостановил решение о его депортации. Жалобу Сами А. обещают рассмотреть в ускоренном режиме в течении этого дня.Сами А. проживал в немецком городе Бохум с 2005 года. Но в апреле 2018 года власти земли Северный Рейн-Вестфалия посчитали его опасным и решили выслать из страны.