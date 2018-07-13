Американский лидер Дональд Трамп рассказал, кого считает отличным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании. Им оказался бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон.

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, кого считает "отличным кандидатом" на пост премьер-министра Великобритании. Им оказался бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон.Американский лидер заявил, что "очень уважает Джонсона", передает телеканал . "Я ему, очевидно, тоже нравлюсь. Он говорит обо мне хорошие вещи",– уверен политик.Кроме того, Трамп назвал бывшего главу британского МИД очень талантливой персоной. "Думаю, он прекрасный представитель вашей страны", – считает президент США.Американский лидер сообщил, что был кране расстроен, когда узнал об отставке Джонсона. По словам Трампа, он надеется на его возвращение в политику, передает The Sun.Российские эксперты, в свою очередь, объяснили подобные реплики президента США, пишет газета "Взгляд". "Похоже на то, что Трамп меняет власть в Великобритании. Тереза Мэй подорвала свою репутацию много раз, в том числе в отношениях с Трампом", – рассказал политолог Кирилл Коктыш.Примечательно что сам Борис Джонсон весьма нелестно отзывается об американском лидере. Бывший британский министр называл его "потрясающе невежественным типом".Напомним, что Борис Джонсон подал в отставку с поста главы британского МИД из-за разногласий с премьером Терезой Мэй по поводу отношений Великобритании с ЕС после Brexit. Он полагал, что позиция страны по данному вопросу предусматривает неоправданно большое число уступок Брюсселю.