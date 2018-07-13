Президент
США Дональд Трамп высказался о крупных политических деятелях Великобритании. Оказалось,
что он с восторгом относится к королеве.
Президент
США Дональд Трамп высказался о крупных политических деятелях Великобритании. Оказалось,
что он с восторгом относится к королеве.
Американский
лидер восхищен лидерскими и человеческими качествами Елизаветы II. По словам Трампа, он не может
дождаться встречи с британским монархом.
По словам
президента Соединенных Штатов, королева Великобритании прекрасно позиционирует
свое государство на протяжении многих лет. "Если подумать, она уже столько лет представляет
свою страну и никогда не допускала ошибок. Вы не найдете ничего постыдного или
скандального. Она просто потрясающая женщина", – цитирует Дональда Трампа SkyNews.
Кроме того, американский
лидер добавил, что его супруга Меланья Трамп тоже
в восторге от Елизаветы II. По его словам, первая леди США – "ужасная фанатка" Ее
Величества.
Напомним, в мае этого года королеве Великобритании сделали
операцию по удалению катаракты. Из-за этого она какое-то время появлялась на
мероприятиях в темных очках.
Елизавета II славится крепким здоровьем. Несмотря на почтенный
возраст, она катается на пони, а также сама водит автомобиль. Однако ранее
стало известно, что врачи рекомендовали 92-летней королеве
прооперировать колени, но она отказалась от госпитализации.