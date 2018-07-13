Интернет-общественность обсуждает поступок премьер-министра
Канады Джастина Трюдо. Политик на глазах у прессы жарко поприветствовал чужую
жену.
Интернет-общественность обсуждает поступок премьер-министра
Канады Джастина Трюдо. Политик на глазах у прессы жарко поприветствовал чужую
жену.
В Брюсселе состоялся ужин лидеров стран -членов НАТО. У
входа в шатер Джастин Трюдо встретил бельгийского коллегу Шарля Мишеля с гражданской
супругой. Премьер-министр Канады выдвинулся на встречу паре. Он протянул
руку Шарлю для рукопожатия, но внезапно сменил направление движения
и принялся целовать и обнимать жену бельгийца.
Странное поведение Джастина засняли журналисты, видео мгновенно распространилось в интернете.
Пользователи соцсетей по-разному восприняли неоднозначный
поступок политика. Кто-то упрекнул Трюдо в непрофессиональном поведении: "Дней без попыток опозорить Канаду на
международном уровне: 0", кто-то с юмором отнесся к выходке Трюдо. "Да
ладно, очевидно, что он шутит. Имейте чувство юмора", – выгораживали Джастина
интернет-обыватели.
Отметим, что Трюдо пользуется большой популярностью в Канаде.
Особенно у представительниц прекрасного пола. Политика считают самым стильным и
привлекательным среди коллег.
Отметим, что премьер-министр с 2005 года счастливо женат на
бывшей телеведущей и фотомодели Софи Грегуар. Красавица супруга подарила
политику троих детей: двоих сыновей и дочь.
Добавим, семейство Трюдо любит отдыхать на широкую ногу. Его
поездка с близкими на Багамы обошлась налогоплательщикам в 127 тысяч долларов.
Десятки тысяч долларов потратили на выплату суточных госслужащим, которые сопровождали
премьера, а перелет обошелся в 32 тысячи.