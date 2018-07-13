Интернет-общественность обсуждает поступок премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Политик на глазах у прессы жарко поприветствовал чужую жену.

Интернет-общественность обсуждает поступок премьер-министраКанады Джастина Трюдо. Политик на глазах у прессы жарко поприветствовал чужуюжену.В Брюсселе состоялся ужин лидеров стран -членов НАТО. Увхода в шатер Джастин Трюдо встретил бельгийского коллегу Шарля Мишеля с гражданскойсупругой. Премьер-министр Канады выдвинулся на встречу паре. Он протянулруку Шарлю для рукопожатия, но внезапно сменил направление движенияи принялся целовать и обнимать жену бельгийца.Странное поведение Джастина засняли журналисты, видео мгновенно распространилось в интернете.Пользователи соцсетей по-разному восприняли неоднозначныйпоступок политика. Кто-то упрекнул Трюдо в непрофессиональном поведении: "Дней без попыток опозорить Канаду намеждународном уровне: 0", кто-то с юмором отнесся к выходке Трюдо. "Даладно, очевидно, что он шутит. Имейте чувство юмора", – выгораживали Джастинаинтернет-обыватели.Отметим, что Трюдо пользуется большой популярностью в Канаде.Особенно у представительниц прекрасного пола. Политика считают самым стильным ипривлекательным среди коллег.Отметим, что премьер-министр с 2005 года счастливо женат набывшей телеведущей и фотомодели Софи Грегуар. Красавица супруга подарилаполитику троих детей: двоих сыновей и дочь.Добавим, семейство Трюдо любит отдыхать на широкую ногу. Егопоездка с близкими на Багамы обошлась налогоплательщикам в 127 тысяч долларов.Десятки тысяч долларов потратили на выплату суточных госслужащим, которые сопровождалипремьера, а перелет обошелся в 32 тысячи.