Президент США Дональд Трамп высказался о крупных политических деятелях Великобритании. Оказалось, что он с восторгом относится к королеве.

ПрезидентСША Дональд Трамп высказался о крупных политических деятелях Великобритании. Оказалось,что он с восторгом относится к королеве.Американскийлидер восхищен лидерскими и человеческими качествами Елизаветы II. По словам Трампа, он не можетдождаться встречи с британским монархом.По словампрезидента Соединенных Штатов, королева Великобритании прекрасно позиционируетсвое государство на протяжении многих лет. "Если подумать, она уже столько лет представляетсвою страну и никогда не допускала ошибок. Вы не найдете ничего постыдного илискандального. Она просто потрясающая женщина", – цитирует Дональда Трампа SkyNews.Кроме того, американскийлидер добавил, что его супруга Меланья Трамп тожев восторге от Елизаветы II. По его словам, первая леди США – "ужасная фанатка" ЕеВеличества.Напомним, в мае этого года королеве Великобритании сделалиоперацию по удалению катаракты. Из-за этого она какое-то время появлялась намероприятиях в темных очках.Елизавета II славится крепким здоровьем. Несмотря на почтенныйвозраст, она катается на пони, а также сама водит автомобиль. Однако ранеестало известно, что врачи рекомендовали 92-летней королевепрооперировать колени, но она отказалась от госпитализации.