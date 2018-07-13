Анастасия Волочкова выложила фотографию, которая не оставила равнодушным ни единого подписчика балерины. Пользователи Сети умудрились разглядеть живот у артистки, а также не оставили без внимания старые труселя.

Анастасия Волочкова выложила фотографию, которая не оставила равнодушным ни единого подписчика балерины. Пользователи Сети умудрились разглядеть живот у артистки, а также не оставили без внимания старые "труселя".Анастасия Волочкова много трудится, поэтому изредка позволяет себе минуты отдыха и лени. В такие моменты балерина позже обычного встает и наслаждается свободным временем. Об этом свидетельствует свежая фотография, которую артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.На снимке балерина снята сидящей за столом на улице. "Завтрак на лужайке", – коротко подписала кадр Волочкова. Ушлые подписчики не замедлили высказать свое мнение о внешнем виде балерины. Отметим, что Анастасия на снимке облачена в свободную светлую кофту и шорты."Лэди гладиатор (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Зачем завтрак? Для похудения надо щипать травку с лужайки", "Без шампанского????? Что это за завтрак. ....", "Нась, а трусы Юркины?", "Труселя то старые. Мы их уже вилели", – высказались о внешнем виде Анастасии подписчики.Особо внимательные фанаты умудрились разглядеть округлившийся живот у балерины. "Чет пузо виднеется", "Ешь шпинат, не ешь, а живот не уменьшается(", "Животик округлился?)", "Живот даже сквозь широкую кофту виден", "Что это за балерина с таким пузом?" – обратили внимание пользователи Сети.Интересно, что пока Анастасия расслабляется дома, ее дочь Ариадна вместе с бабушкой Тамарой отдыхают в Турции. Девочка вместе со старшей родственницей с завидной регулярностью делятся с подписчиками отпускными фотографиями. Так, 12-летняя наследница Волочковой отправилась в местную парикмахерскую, где ей наплели африканских косичек.