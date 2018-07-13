В России хотят ввести уголовную ответственность за отказ удалить из сети «вредную» информацию. Соответствующие поправки в Уголовный и Административный кодексы РФ рассмотрели в Госдуме.

В России хотят ввести уголовную ответственность за отказ удалить из сети вредную информацию. Соответствующие поправки в Уголовный и Административный кодексы РФ рассмотрели в Госдуме. Согласно законопроектам, гражданин, в первый раз отказавшийся удалить вредную информацию, будет оштрафован на сумму от 5 до 20 тысяч рублей, за последующие нарушения предусмотрен штраф от 10 до 25 тысяч рублей либо административный арест на срок до 10 суток.