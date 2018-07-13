Известный американский актер Уилл Смит, который вместе с Ники Джемом и Эрой Истрефи исполнит гимн чемпионата мира на церемонии закрытия турнира, рассказал о своем отношении к футболу. Кроме того, он поделился впечатлением от страданий бразильца Неймара после столкновений с соперниками.

Известный американский актер Уилл Смит, который вместе с Ники Джемом и Эрой Истрефи исполнит гимн чемпионата мира на церемонии закрытия турнира, рассказал о своем отношении к футболу. Кроме того, он поделился впечатлением от страданий бразильца Неймара после столкновений с соперниками.Актер признался, что американцы не очень хорошо играют в футбол. Тем не менее он восхищается этим видом спорта. "Футбол – это красота, это сумасшедшая энергия", — приводит слова Смита "Россия 24".Кроме того, он сообщил, что много времени проводил в Бразилии, поэтому ему очень нравится сборная этой страны. Также знаменитый американец рассказал про Неймара. "Мы пытались с ним встретиться раз десять, находясь в одном городе. Но не сложилось. Он является моим любимым игроком. Неймар – суперактер. Это я вам говорю с профессиональной точки зрения", — заявил Смит.Напомним, что чемпионат мира по футболу завершится 15 июля. В этот день состоится финальный матч между сборными Франции и Хорватии. Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи за полчаса до финала исполнят официальный гимн турнира.Прямую трансляцию решающего матча смотрите на телеканале "Россия 1" и сайтах 33Live.RuRu и Russia.tv. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.