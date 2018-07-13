Мать осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, которому 13 июля исполняется 42 года, обратилась к президенту России с просьбой проявить милосердие и помиловать его. В письме Путину она также сообщает, что младший сын Олега страдает аутизмом.

Мать осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, которому 13 июля исполняется 42 года, обратилась к президенту России с просьбой "проявить милосердие" и помиловать его.В своем обращении к Владимиру Путину Сенцова добавила, что ей трудно судить о степени вины ее сына, отметив, что она знает его "как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией — кинорежиссурой"."Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме", — пишет мать Сенцова, осужденного российским судом на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества.В письме, опубликованном на сайте "Эха Москвы", она также сообщает, что младший сын Олега страдает аутизмом, а дети ждут отца, без которого "никогда не будут счастливы".В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. Он содержится в российской колонии "Белый медведь" (в ЯНАО).В середине мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. В начале июля сообщалось, что Сенцов может войти в список обмена осужденными россиянами и украинцами.Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что предлагаемый Киевом способ обмена невыполним, поскольку речь идет о лицах с двойным гражданством – РФ и Украины так что сначала надо решить вопрос об их статусе.