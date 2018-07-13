Жан-Клод Юнкер был трезв, но у него случился острый приступ ишиалгии, это боли в пояснице и ногах. Речь идет о опубликованном ранее ролике, где глава Еврокомиссии на саммите в Брюсселе с трудом спускается по лестнице и его постоянно поддерживают премьер Нидерландов Марк Рютте и глава португальского правительства Антониу Кошта.

Жан-Клод Юнкер был трезв, но у него случился острый приступ ишиалгии, это боли в пояснице и ногах. Речь идет о опубликованном ранее ролике, где глава Еврокомиссии на саммите в Брюсселе с трудом спускается по лестнице и его постоянно поддерживают премьер Нидерландов Марк Рютте и глава португальского правительства Антониу Кошта, пишет агентство ТАСС. Журналисты предположили, что Юнкер мог быть пьян.Представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас поспешил заявить, что приступ у Юнкера был очень болезненный и сильно мешал ходить. Кроме того, он поблагодарил Кошту и Рютте за помощь.Сейчас Жан-Клод Юнкер принимает лекарства. На следующей неделе он отправится в Токио и Пекин, где примет участие в саммитах, добавил Схинас.Это уже не первый раз, когда главу Еврокомиссии подозревают в злоупотреблении алкоголем. В конце июня этого года на одном из мероприятий наблюдатели подметили, что Юнкер нервно топтался на месте, а потом похлопал по щеке и поцеловал в лоб своего коллегу.