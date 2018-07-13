Спасатели ликвидировали загрязнение в кратчайший срок
Спасатели ликвидировали загрязнение в кратчайший срок
На Заволжском пляже Костромы, в районе прибрежной части автопешеходного моста, обнаружили масляное пятно.
Как сообщает городская администрация, загрязнение заметил прохожий. Он и обратился за помощью.
На место загрязнения выехали сотрудники МЧС, ЦГЗ и природоохранной прокуратуры. Виновник происшествия пока не установлен. По одной из версий, пятно осталось после прохождения баржи. Владельца судна сейчас ищут.