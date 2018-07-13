Количество выявленных ВИЧ-инфицированных в Москве за последние два года снизилось на 3,8%. Об этом ТАСС в пятницу сообщил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус.

Количество выявленных ВИЧ-инфицированных в Москве за последние два года снизилось на 3,8%. Об этом ТАСС в пятницу сообщил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус."Используя данные последних двух лет, можно констатировать, что количество вновь выявленных случаев заболевания снижается. В 2016 году в Москве зарегистрировано 3289 новых случаев ВИЧ-инфекции среди жителей города, в 2017 — 3164, то есть снижение составляет 3,8%", — сказал Мазус.По его словам, данная статистика отражает "не только уверенно контролируемую эпидемическую ситуацию в столице, но и демонстрируют эффективность мероприятий по привлечению ВИЧ-инфицированных к диспансерному учету и лечебным мероприятиям". Он подчеркнул, что в настоящее время около 80% человек, получающих в Москве антиретровирусную терапию, имеют неопределяемую вирусную нагрузку, что является одним из лучших показателей.Рост числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в ряде субъектов Российской Федерации связан с совершенствованием статистического наблюдения и межведомственного взаимодействия, и обусловлен включением в форму федерального статистического наблюдения за 2017 год сведений о числе пациентов из других ведомств, в том числе из учреждений ФСИН.По словам Мазуса, за последние два года в Москве на 1,7% выросло количество пациентов, самостоятельно вставших на учет в Московский государственный центр СПИД. Теперь они находятся под медицинским наблюдением и получают необходимую антиретровирусную терапию.Он также добавил, что в Москве ежегодно увеличивается число людей, прошедших в медицинских организациях города Москвы обследование на ВИЧ-инфекцию. В 2016 году обследование прошли 4, 6 миллионов человек, в 2017 году — 5,1 миллионов. По словам специалиста, Москва сохраняет лидерство по сравнению с другими регионами страны в области предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.