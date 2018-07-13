Во дворе дома в Потаповском переулке, где находится редакции издания Новая Газета, появился сад имени Анны Политковской. В церемонии открытия прияли участие главный редактор НГ Дмитрий Муратов, руководитель Эха Москвы Алексей Венедиктов, мать погибшей журналистки и послы нескольких стран, в том числе и Великобритании.

Во дворе дома в Потаповском переулке, где находится редакции издания "Новая Газета", появился сад имени Анны Политковской. В церемонии открытия прияли участие главный редактор "НГ" Дмитрий Муратов, руководитель "Эха Москвы" Алексей Венедиктов", мать погибшей журналистки и послы нескольких стран, в том числе и Великобритании, пишет "Интерфакс".Как пояснили организаторы, идея создать сад возникла у Михаила Горбачева и Алексей Венедиктова во время их совместного обеда.Называться мемориальное место будет "Анин сад", но это не официальное имя, так как власти Москвы разрешили просто "озеленить грядку", а не разбивать новый сад.Российская журналистка Анна Политковская была застрелена в 2007 году. Под данным следствия, причиной заказного убийства стала ее профессиональная деятельность.