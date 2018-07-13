В соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что больше двух сотен граждан Нигерии застряли в Москве. В нашу страну они прибыли, чтобы подзаработать, а заодно посмотреть футбол, но были обмануты мошенниками - своими же согражданами. Сейчас их судьбой занимаются дипломаты и волонтеры.

В соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что больше двух сотен граждан Нигерии "застряли" в Москве. В нашу страну они прибыли, чтобы подзаработать, а заодно посмотреть футбол, но были обмануты мошенниками — своими же согражданами.Как пишет Life, представители нигерийской фирмы, которая" помогла" им приобрести билеты на ЧМ-2018 и подыскала рабочие места, в Москве отобрали у них деньги с документами и пропали.В результате мужчины "застряли" в московском аэропорту, были вынуждены попрошайничать и мыться в раковинах. Видео приключений нигерийцев в московском аэропорту опубликовал, в частности, Mash "ВКонтакте".Кроме того, у стен консульства своей страны были вынуждены ночевать 80 обманутых таких же образом нигерийцев."Они все прибыли в Россию для работы, но были обмануты. До 25 июля они находятся в стране легально", — сообщил "Интерфаксу" представитель волонтерской организации "Альтернатива" Олег Мельников.Вскоре нигерийское посольство предоставило автобус, на котором обманутых граждан этой страны развозят по хостелам, найденным для них волонтерами "Альтернативы".По словам Мельникова, "сейчас по Москве бродят еще около 200 граждан Нигерии в той же ситуации".Сообщается также, что движение по Мамоновскому переулку (у посольства этой страны) не затруднено, обстановка спокойная, а собравшиеся на тротуаре иностранцы уже свернули поролоновые маты, на которых сидели в ожидании автобуса.По последним данным от волонтерской организации "Альтернатива", дипломаты посольства Нигерии пообещали в течение пяти дней решить проблему возвращения на родину своих граждан, оставшихся в Москве без обратных билетов. Также они намерены разобраться, по каким причинам их билеты оказались аннулированы.