Сотрудники транспортной полиции вернули болельщику из Мексики забытый им в аэропорту Пулково, а затем похищенный мобильный телефон.

Сотрудники транспортной полиции вернули болельщику из Мексики забытый им в аэропорту "Пулково", а затем похищенный мобильный телефон.Как передает РИА Новости, об этом рассказали пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу.Болельщик обратился в полицию, рассказав, что прилетев в Петербург, он, заказывая такси, на несколько минут оставил на стойке без присмотра свой мобильный телефон, а когда вернулся, его уже на месте не было.В результате розыскных мероприятий полицейские установили, что телефон украла 50-летняя жительница северной столицы, которая заказывала такси после мексиканца и рассчитывая на то, что ее никто не видит, прикарманила чужой гаджет, после чего преспокойно уехала домой, где и была вскоре задержана.Телефон, стоимостью 45 тысяч рублей был возвращен владельцу, а против воровки возбуждено уголовное дело, с женщины взята подписка о невыезде.