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Михаил с виду обычный 18-летний парень, но увлечение у него крайне опасное. Молодой человек называет себя "городским исследователем". Крыши домов, заброшенные заводы и подземелья - вот что привлекает Михаила. Началось всё года два назад. Тогда он ещё не подозревал, что простая прогулка откроет для него совершенно новый этап в жизни.Михаил Цветаев, городской исследователь: "Я тогда только переехал в этот город. Случайно увидел один из цехов, его было видно с очень большого расстояния, и я из интереса поднялся на него".За 2 года исследований Михаилу приходилось натыкаться на разные вещи. Например, в бомбоубежищах самая распространенная находка - это противогазы или резиновые сапоги. Но самое инстересное место, по словам Михаила, - это заброшенные заводские цеха. Иногда их оставляют прямо с оборудованием.Михаил Цветаев, городской исследователь: "Мы ходили на Тракторный завод. Вылазка была крайне интересной, потому что мы помимо заброшенных цехов попали ещё в законсервированный литейный цех, который из себя представляет чуть ли не музей, потому что он находится в идеальной сохранности".Такое направление имеет множество последователей по всему миру. Насмотревшись роликов в сети, люди пытаются это повторить. Городские исследователи делятся на 3 типа. Диггеры - исследуют подземные сооружения, сталкеры – бродят по заброшенным местам, руферы – забираются на крыши зданий. И, хотя законодательством не предусмотрена административная ответственность для тех, кто пробирается на опасные заброшенные территории, полицейские регулярно предупреждают подростков об опасности.Сергей Казначеев, и.о. начальника ПДН регионального УМВД: "В целях предупреждения травм сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия. Такие как: со старшими по домам, со старшими подъездов, с ТСЖ проводится разъяснительная работа для того, чтобы выходы на крыши запирались запорными устройствами, навесными замочками. Для того, чтобы предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц, в том числе, несовершеннолетних".Тем временем, у каждого такого объекта есть собственник. И это его обязанность: не допустить проникновения искателей приключений на опасную территорию. К слову, в этом году во Владимирской области один подросток получил серьёзную травму, когда бродил по полуразрушенному зданию. И к увлечению нашего героя многие его друзья и близкие тоже относятся настороженно. Но Михаил говорит, ему не страшно.Михаил Цветаев, городской исследователь: "Они просто не понимают в чем суть, они не видят в этом никакого смысла, никакого интереса, потому что сами этим никогда не занимались. Их с детства учили, что это плохо".Впрочем, сам молодой человек говорит, что еще не получал каких-то серьезных травм. Может быть, поэтому планирует и дальше заниматься любимым хобби. Но статистика неумолима. После подобных вылазок далеко не все искатели приключений возвращаются домой. Только в России ежегодно погибают до 50 руферов.