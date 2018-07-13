Власти Сочи приступили к реализации муниципальной программы раздельного сбора и переработки отходов, передает Интерфакс.

В программе принимают участие как хозяйствующие субъекты, так и горожане, чтобы совместно улучшить экологическую обстановку в городе. Участвую в программе, сочинцы смогут сократить плату за вывоз мусора, отметили в администрации города.В школах проведут экологические уроки, посвященные теме раздельного сбора отходов, а также установят ящики для сбора макулатуры.Вопрос раздельного сбора мусора для курорта стоит очень остро, расходы на вывоз мусора растут – в минувшем году на это потратили 545 миллионов рублей. При этом раздельный сбор позволяет не только извлечь до 50% сырье для вторичной переработки, но и сократить "мусорные" платежи.К началу сезона на пляжных территориях Сочи установили почти 200 урн для раздельного сбора пластика, бумаги, металла и стекла. На городских площадка появилось более 150 контейнеров для пластиковых бутылок и алюминиевых банок.