Сенатор Сулейман Керимов пришел на первое после его возвращения из Франции заседание Совета Федерации.

Сенатор Сулейман Керимов пришел на первое после его возвращения из Франции заседание Совета Федерации, передает телеканал "Россия 24". Во Франции он находился под подпиской о невыезде.Как сообщалось, осенью прошлого года политика задержали в Ницце и обвинили в незаконной покупке недвижимости и неуплате налогов. Однако две недели назад все обвинения были сняты. Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, действия Керимова, который не сбежал, а доказал свою невиновность, заслуживают уважения.