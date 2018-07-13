Бактерии во время проверки обнаружили специалисты Роспотребнадзора

Бактерии во время проверки обнаружили специалисты РоспотребнадзораСпециалисты регионального Управления Роспотребнадзора нашли кишечную палочку в судогодской шаурме.По решению районного суда ларек с привычной уличной едой закрыли на 45 суток. За это время предприниматель должен будет устранить все нарушения и подтвердить качество продуктов.Ларек с опасной для здоровья шаурмой находится возле дома №3 на улице Ленина. Также в нем торгуют горячими бутербродами для быстрого перекуса.