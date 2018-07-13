Старты запланированы на 18 и 19 июля

Старты запланированы на 18 и 19 июляВ Суздале впервые пройдет торжественное открытие фестиваля воздухоплавателей «Золотое кольцо России».Старты запланированы на 18 и 19 июля. Они будут осуществляться в пять утра и 18 часов. Для запука необходимы специальные погодные условия - ветер менее 6 метров в секундуи отсутствие дождя.Для полета аэростатов выбрали территорию Суздальского Ополья, так как на участке нет высоких рельефов местности, а также широкой лесополосы.После Суздаля пилоты отправятся в Переславль-Залесский и Ростов Великий для продолжения традиционного для Ярославской области фестиваля воздухоплавателей.