Суд в Таиланде выдал ордер на арест владельца потерпевшего крушение у берегов таиландского острова Пхукет туристического судна Феникс, в результате которого погибли десятки туристов из Китая.

Суд в Таиланде выдал ордер на арест владельца потерпевшего крушение у берегов таиландского острова Пхукет туристического судна "Феникс", в результате которого погибли десятки туристов из Китая.Как передает ТАСС, ему грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф. Орден на арест выдан также и в отношении механика судна. Их обвиняют в смерти туристов и нанесению вреда здоровья.Ранее подобные обвинения были выдвинуты против капитана "Феникса".5 июля туристическое судно "Феникс" с тайским экипажем, затонуло южнее Пхукета, опрокинутое волной. 44 человека, в основном, туристы из Китая, погибли. Удалось спасти 49 человек.