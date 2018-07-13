В Петрозаводске двое мужчин окликнули из Мерседесавелосипедиста, проезжающего мимо, а когда тот остановился, напали на него. Водитель двухколесного транспорта не растерялся и оказал агрессорам ожесточенный отпор.

Камера наблюдения в Петрозаводске зафиксировала на видео дорожный конфликт, окончившийся дракой. Сначала велосипедиста окликнули из "Мерседеса" двое агрессивно настроенных мужчин. А когда он подошел к ним, его попытались избить, используя численное преимущество.Однако водитель двухколесного транспорта не растерялся и оказал агрессорам настолько ожесточенный отпор, что те предпочли отступить и скрыться с места происшествия.Участники драки в полицию не обращались, об их состоянии не сообщается.