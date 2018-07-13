В лечебно-профилактические учреждения региона по поводу укусов клещей обратились 150 человек

В лечебно-профилактические учреждения региона по поводу укусов клещей обратились 150 человекТри случая клещевого боррелиоза зарегистрировано Во Владимирской области по состоянию на 12 июля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Заболели двое взрослых и один ребенок во Владимире. 269 человек, в том числе 103 ребенка, привиты против клещевого вирусного энцефалита.По состоянию на 12 июля, в лечебно-профилактические учреждения региона по поводу укусов клещей обратились 150 человек, в том числе 48 детей. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провели лабораторные исследование 39 клещей.Сдать клеща на исследование можно по адресу: город Владимир, улица Офицерская, дом 20, 1 этаж. Клеща нужно поместить в плотно закрывающуюся емкость, хранить его можно в холодильнике при температуре +4 — +8 градусов, положив в емкость влажную вату или травинки. Если сохранить клеща не удалось, можно провести анализ крови на наличие антител к инфекционным заболеваниям.СправкаКлещевой боррелиоз — инфекционное заболевание, передающееся клещами и кровососками. Инфекция протекает стадийно с поражением суставов, нервной системы и иногда сердца.