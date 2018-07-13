Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора

Об этом сообщили в региональном Управлении РоспотребнадзораСитуация по бешенству животных остается во Владимирской области напряженной, сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.На 1 июля в регионе зарегистрировали 22 случая заболевания. За это время бешенством заразились 10 домашних животных. В ведомстве сообщают о пяти случаях заражения у собак и пяти у кошек.Среди диких животных бешенство зарегистрировали у 11 лис и одного лося.Неблагоприятная ситуация остается в пяти населенных пунктах области: Александровский район — город Карабаново, улица Южная, Киржачский район — деревня Старково, Муромский район — деревня Савково, улица Советская, Петушинский район — Васильевское охотугодье, Юрьев-Польский район — село Федоскино.