Птицеводам нужно обращать внимание на признаки заболевания

Птицеводам нужно обращать внимание на признаки заболеванияЗаместитель губернатора Владимирской области Александр Трутнев провел рабочее совещание по вопросам недопущения вспышек птичьего гриппа на территории региона, сообщает областная администрация.В сообщении говорится, что в центральной России птичий грипп пока не особо распространен. Однако в ряде регионов ситуация сложная, поэтому уже сегодня необходимо предпринимать профилактические меры.По словам Александра Трутнева, департаменту ветеринарии областной администрации и управлению Россельхознадзора необходимо постоянно контролировать деятельность птицефабрик, ввоз птиц и птицеводческой продукции на территорию области. Руководители птицеводческих предприятий проинформированы о необходимости организовать дезбарьеры и обработку кормов, а также обеспечить работу в «закрытом» режиме. Главам органов местного самоуправления поручено провести переучет поголовья птиц.«Только неукоснительное соблюдение ветеринарных правил всеми сотрудниками сельхозотрасли позволит избежать распространения заболевания», — заявил Александр Трутнев.Сообщается, что птицеводам нужно обращать внимание на признаки заболевания: потеря координации движения, сокращение кладки яиц, отсутствие реакции на внешние раздражители, а также отсутствие аппетита. При обнаружении этих признаков, нужно подтвердить диагноз в лаборатории, уведомить государственную ветеринарную службу и принять меры, чтобы висур не распространился.