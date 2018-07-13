Участие в чемпионате, посвященном памяти сотрудников ППС, погибших при исполнении служебных обязанностей, приняли сотрудники регионального УМВД и территориальных ОВД на районном уровне.

12 по 13 июля текущего года в Суздальском районе Владимирской области прошел двухдневный лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвященный памяти сотрудников ППС, погибших при исполнении служебных обязанностей.Целью мероприятия являлись отработка твердых навыков обращения с оружием и его применения в различных условиях и ситуациях оперативно-служебной деятельности, выявление лучших стрелков из различных подразделений полиции для последующего участия в чемпионате МВД России.В торжественном открытии чемпионата приняли участие начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Павел Алексахин, главный судья соревнований – заместитель начальника отдела профессиональной подготовки УРЛС регионального УМВД майор внутренней службы Виталий Грушин.Почетное право поднять флаг Российской Федерации предоставили представителям команд-победителей прошлого года: Управления ГИБДД области и Управления МВД России по городу Владимиру.Минутой молчания присутствующие почтили память сотрудников патрульно-постовой службы полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.В процессе соревнований сотрудники, как мужчины, так и женщины выполнили несколько обязательных заданий, за ходом которых строго следили судьи.Награды победителям вручил заместитель начальника полиции УМВД России по Владимирской области (по охране общественного порядка) полковник полиции Виктор Соболев.По итогам чемпионата призовые места распределились следующим образом:Командное первенствоI группа1 место – ОМВД России по Александровскому району.2 место – УМВД России по городу Владимиру.3 место – МО МВД России «Ковровский».II группа1 место – ОСН «Гром» УМВД России по Владимирской области.2 место – ОМВД России по Меленковскому району.3 место – УГИБДД УМВД России по Владимирской области.Личное первенствоУпражнение АК – 4 (мужчины):1 место – Козлов Евгений (УМВД России по городу Владимиру).2 место – Цветков Иван (ОМВД России по Меленковскому району).3 место – Воробьев Олег (УМВД России по городу Владимиру).Упражнение ПБ – 2 (женщины):1 место – Манюхина Наталья (ОМВД России по Александровскому району).2 место – Лапкина Елена (МО МВД России «Ковровский»).3 место – Уткина Екатерина (ОСН «Гром» УМВД России по Владимирской области).Упражнение ПБ – 8 (мужчины):1 место – Федосов Сергей (МО МВД России «Ковровский»).2 место – Бугаев Семен (Отделение МВД России по Киржачскому району).3 место – Воробьев Олег (УМВД России по городу Владимиру).Упражнение ПБ – 8 (женщины):1 место – Манюхина Наталья (ОМВД России по Александровскому району).2 место – Лапкина Елена (МО МВД России «Ковровский»).3 место – Егорова Наталья (ОМВ России по Вязниковскому району).