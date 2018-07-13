В прошлом году за тот же период в области утонули 10 человек

В прошлом году за тот же период в области утонули 10 человек20 человек, в том числе один ребенок, утонули в водоемах Владимирской области в купальный сезон 2018 года, об этом стало известно на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.Как сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, в прошлом году за тот же период в области утонули 10 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Среди причин гибели людей — формальное патрулирование водоемов органами местного самоуправления и отсутствие контроля за детьми со стороны взрослых.Также на заседании стало известно, что с начала года во Владимирской области зарегистрировано 38 природных пожаров общей площадью более 19 га. Все пожары были ликвидированы в течение суток.В ходе проверок были выявлены нарушения противопожарного состояния населенных пунктов. В том числе, некоторые села на обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения, неисправны пожарные гидранты, не проведена работа по очистке пожарных водоемов. По состоянию на 13 июля, не устраненными остаются 87 нарушений требований пожарной безопасности на территории 40 населенных пунктов.