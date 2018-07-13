Виртуальная реальность помогла пациентам преодолеть страх высоты. Правда, следил за ходом проведения VR-терапии не реальный терапевт, как это происходит обычно, а виртуальный. Специалисты считают, что у такого подхода есть целый ряд преимуществ.

Специалисты Оксфордского университета при помощи терапии на основе виртуальной реальности (VR) помогли пациентам преодолеть страх высоты. Правда, руководил процессом не реальный терапевт, как это происходит обычно, а виртуальный.Учёные разработали VR-программу, в которой за ходом терапии следит виртуальный тренер Ник, созданный компьютером. Пользователи могут взаимодействовать с ним с помощью технологии распознавания голоса.На сегодняшний день виртуальная реальность – это не просто средство развлечения, её применяют для лечения различных фобий и психологических расстройств: например, арахнофобии или преодоления страха перед публичными выступлениями. VR предлагает множество новых интересных терапевтических направлений для улучшения психического здоровья.Как правило, присутствие терапевта было необходимым при проведении предыдущих психологических экспериментов на основе VR. Именно реальный специалист помогал пациенту справляться с заданиями. Между тем в недавнем исследовании надобность в нём отпала: была продемонстрирована полностью автономная модель, а за ходом сессий следил терапевт, созданный компьютером.Так, специалисты предложили людям, боявшимся высоты, пройти шесть 30-минутных сеансов виртуальной реальности в течение двух недель. Все занятия проводились под руководством виртуального тренера Ника, он помогал участникам проходить через ряд испытаний. Их цель – помочь людям справиться со страхом высоты."Задачи, которые участникам было предложено выполнить, включали в себя переход по шаткой дорожке, спасение кошки с дерева во внутреннем дворе здания, рисование картины и игру ксилофоне на краю балкона и, наконец, катание на виртуальном ките", — говорит Даниэль Фримен (Daniel Freeman), один из авторов исследования.В результате участники стали намного меньше бояться высоты в сравнении со случайно назначенной контрольной группой, которая не проходила через VR-терапию."Результаты необычайно хороши, — говорит Фримен. – Мы были уверены, что лечение окажется эффективным, но результаты превзошли наши ожидания. Исследование показывает, что виртуальная реальность может являться мощным средством для проведения психологической терапии".Впрочем, у исследования есть и ряд недостатков. Специалисты получили результаты на основе заполненных анкет и самоотчётов. Иными словами, реальные поведенческие тесты на высоте не проводились.Также неясен "срок действия" такой терапии. В связи с этим необходимо провести дальнейшие исследования с большим количеством участников, которым был поставлен диагноз "акрофобия" (тот самый страх высоты).Результаты исследования представлены в издании The Lancet Psychiatry.Добавим, что авторы проекта "Весим.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали и о других достижениях виртуальной реальности. Так, VR-терапия помогла пациентам восстановиться после инсульта, спасла парализованных людей от фантомных болей и облегчила онкобольным сеансы химиотерапии.