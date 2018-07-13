Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области опубликовал данные о повышении коммунальных тарифов для жителей региона, вступивших в силу с 1 июля 2018 года.

Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области опубликовал данные о повышении коммунальных тарифов для жителей региона, вступивших в силу с 1 июля 2018 года.Сколько платим?Ежегодное повышение цен на услуги ЖКХ происходит в середине лета: цифры рассчитывают на основании «Распоряжения правительства РФ о плановом повышении совокупных коммунальных платежей». В нашей области средний рост платы граждан за совокупный набор коммунальных услуг установили в размере 4%, максимальное отклонение от него по муниципалитетам - 2,3%.На рост тарифов влияют индексация цен, вызванная инфляцией, изменение объёмов поставки коммунальных ресурсов, а также реализация инвестиционных программ. В среднем по области тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 6,3%. Конкретная ситуация зависит от района и даже от квартиры - например, в Покрове, Петушках и Костерёве есть дома, где «коммуналка» подорожает на 10%, но живёт в них меньше 100 человек. Причём и это подорожание будет неравномерным.Например, холодная вода во Владимире становится дороже на 6,2%, а горячая - только на 3,5%. Отопление подорожает на 2,9%, а тарифы на газ вообще не изменят до конца года - как на сжиженный в баллонах, так и на обычный, в газовых сетях. Увеличат расценки и на электроэнергию, правда, у кого и на сколько - зависит от типа плиты и видов счётчиков. В среднем электричество подорожает на 4%.Большая разницаА по муниципальным образованиям области ситуация с изменениями совокупных платежей за коммунальные услуги сложится по-разному. В первую очередь это связывают с разницей в тарифах поставщиков услуг отопления, водоснабжения и водоотведения. Но из 111 муниципальных образований в 98 предельный рост совокупных коммунальных платежей всё-таки не превысит максимального уровня - 6,3%. Превышение предельного роста произойдёт «в исключительных случаях», которые связывают с реализацией концессионных соглашений и инвестиционных программ на объектах коммунальной инфраструктуры.В 13 муниципальных образованиях области Советы народных депутатов согласовали решения по установлению максимального роста платежей сверх 6,3%. Это территории г. Гусь-Хрустальный, г. Суздаль, ЗАТО г. Радужный, г. Меленки, о. Муром и в муниципальных образованиях Петушинского района. Предельное увеличение платежей в этих муниципальных образованиях сложится от 6,6% в ЗАТО г. Радужный и до 10,3% в Петушинском районе.Установленное максимальное повышение платежей коснётся не всех жителей этих территорий, а только тех из них, у кого самым неблагоприятным образом подорожают коммунальные ресурсы - это 3,6 тысячи человек, или 1,3% от числа проживающих. Не забывайте, что в текущем месяце расчёт идёт за коммунальные ресурсы, потреблённые в июне. Соответственно, применяют прежние тарифы.Спрогнозировать же в более практическом приложении, на сколько дороже для наших кошельков будет обходиться «коммуналка» в августе, сложно. Это очень индивидуальные моменты, ведь на рост суммы платежей влияют не только установленные тарифы, он напрямую зависит от объёма потреблённых услуг, измеряемых квартирными и общедомовыми приборами учёта. И в большей степени население ощутит повышение тарифов отнюдь не летом, а лишь на старте отопительного сезона.Как известно, в это время значительная доля ежемесячного платежа за ЖКУ приходится именно на тепло, которое оплатят уже по новым тарифам.КстатиЕсли расходы на оплату квартиры и коммунальных услуг составляют больше 18% месячного дохода для одинокого пенсионера и 22% для всех остальных, то можно получить субсидию на оплату услуг ЖКХ. Её размер рассчитывают по индивидуальной формуле, но в любом случае он не может быть больше фактических расходов на «коммуналку».Для оформления льготы потребуют паспорт, квитанции об оплате услуг ЖКХ, справку о доходах семьи за последние 6 месяцев. Размер квартплаты не снизят, но часть трат будут возмещать. Оформляют субсидию на полгода. Затем её размер могут увеличить или уменьшить, это зависит от изменений заработка членов семьи. Имейте в виду: льготу нельзя получить, если есть долги по квартплате.КомментарийДиректор департамента цен и тарифов Владимирской области Мария Новосёлова:- На официальном сайте департамента цен и тарифов вы можете найти «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу. Также в департаменте действуют телефоны «горячей линии» (4922) 52 98 83 и (4922) 52 98 84, по которым можно получить консультации по тарифам на коммунальные ресурсы.