Новая экспозиция в павильоне №16 Гидрометеорология на ВДНХ Курортная мода будет посвящена пляжному костюму ХХ века. Эта выставка продолжит цикл проектов, организованных совместно с Фондом Александра Васильева. Выставка покажет развитие купального костюма. Посетители оценят, был ли выбор курортного гардероба продиктован личными привычками и вкусом отдыхающих, или они следовали текущей моде.

Новаяэкспозиция в павильоне №16 "Гидрометеорология" на ВДНХ "Курортная мода" будет посвященапляжному костюму ХХ века. Эта выставка продолжит цикл проектов, организованныхсовместно с Фондом Александра Васильева. Выставкапокажет развитие купального костюма. Посетители оценят, был ли выбор курортногогардероба продиктован личными привычками и вкусом отдыхающих, или они следовалитекущей моде.экспозиции будут представлены предметы пляжной одежды прошлого столетия:трикотажные шерстяные купальники, которые носили как женщины, так и мужчины,пляжные костюмы 1920-х годов, первые раздельные купальники 1930-х годов, ранниекупальные шорты и бермуды, вошедшие в моду под американским влиянием.Посетители также увидят, каким было первое бикини, революционные мини-платья1960-х годов, сарафаны и соломенные шляпы, которые носили хиппи, резиновыекупальные шапочки, солнечные очки, пляжные зонтики и многое другое.АлександрВасильев – историк моды, искусствовед, коллекционер, декоратор интерьеров, театральныйхудожник, писатель и публицист, лектор, телеведущий, почётный член Российской академии художеств.Кураторвыставки – известный российский модельер Кирилл Гасилин. Творческий союзАлександра Васильева и Кирилла Гасилина возник почти полтора десятилетия назад,когда в 2004 году Кирилл подготовил выставку костюмов разных эпох из коллекцииАлександра Васильева в Стамбуле. С техпор в их архиве множество реализованных совместных проектов.Выставка"Курортная мода" будет дополнена уникальными фотографиями, журналами мод,эскизами летних платьев и старинными открытками с видами курортов.выставке:Датыпроведения: 1 августа – 4 ноября 2018.Местопроведения: павильон №16 "Гидрометеорология", ВДНХ, Москва.Время работы выставки: 11:00–22:00 (кромепонедельника).Стоимость: взрослые – 300 рублей, дети от 6 до16 лет, студенты дневных форм обучения и пенсионеры – 100 рублей.Бесплатно: дети до 6 лет, сироты, дети,оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ветераны ВОВ и члены многодетныхсемей до достижения младшим ребенком возраста 16 лет.