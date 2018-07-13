Новая
экспозиция в павильоне №16 Гидрометеорология на ВДНХ Курортная мода будет посвящена
пляжному костюму ХХ века. Эта выставка продолжит цикл проектов, организованных
совместно с Фондом Александра Васильева. Выставка
покажет развитие купального костюма. Посетители оценят, был ли выбор курортного
гардероба продиктован личными привычками и вкусом отдыхающих, или они следовали
текущей моде.
Новая
экспозиция в павильоне №16 "Гидрометеорология" на ВДНХ "Курортная мода" будет посвящена
пляжному костюму ХХ века. Эта выставка продолжит цикл проектов, организованных
совместно с Фондом Александра Васильева. Выставка
покажет развитие купального костюма. Посетители оценят, был ли выбор курортного
гардероба продиктован личными привычками и вкусом отдыхающих, или они следовали
текущей моде.
В
экспозиции будут представлены предметы пляжной одежды прошлого столетия:
трикотажные шерстяные купальники, которые носили как женщины, так и мужчины,
пляжные костюмы 1920-х годов, первые раздельные купальники 1930-х годов, ранние
купальные шорты и бермуды, вошедшие в моду под американским влиянием.
Посетители также увидят, каким было первое бикини, революционные мини-платья
1960-х годов, сарафаны и соломенные шляпы, которые носили хиппи, резиновые
купальные шапочки, солнечные очки, пляжные зонтики и многое другое.
Александр
Васильев – историк моды, искусствовед, коллекционер, декоратор интерьеров, театральный
художник, писатель и публицист, лектор, телеведущий, почётный член Российской академии художеств.
Куратор
выставки – известный российский модельер Кирилл Гасилин. Творческий союз
Александра Васильева и Кирилла Гасилина возник почти полтора десятилетия назад,
когда в 2004 году Кирилл подготовил выставку костюмов разных эпох из коллекции
Александра Васильева в Стамбуле. С тех
пор в их архиве множество реализованных совместных проектов.
Выставка
"Курортная мода" будет дополнена уникальными фотографиями, журналами мод,
эскизами летних платьев и старинными открытками с видами курортов.
О
выставке:
Даты
проведения: 1 августа – 4 ноября 2018.
Место
проведения: павильон №16 "Гидрометеорология", ВДНХ, Москва.
Время работы выставки: 11:00–22:00 (кроме
понедельника).
Стоимость: взрослые – 300 рублей, дети от 6 до
16 лет, студенты дневных форм обучения и пенсионеры – 100 рублей.
Бесплатно: дети до 6 лет, сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ветераны ВОВ и члены многодетных
семей до достижения младшим ребенком возраста 16 лет.