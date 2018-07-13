В пакистанской провинции Белуджистан прогремел взрыв. Бомба сработала недалеко от места, где проходил предвыборный митинг, около 30 человек погибли, 40 получили ранения. Среди жертв оказались и кандидаты в местные депутаты

В пакистанской провинции Белуджистан прогремел взрыв. Бомба сработала недалеко от места, где проходил предвыборный митинг, около 30 человек погибли, 40 получили ранения. Среди жертв оказались и кандидаты в местные депутаты, пишет агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.Это уже третий подобный инцидент за эту неделю. Первый произошел 10 июля. Террорист-смертник взорвал себя в городе Пешевар. Погибли 20 человек и еще 62 пострадали. Второй теракт случился сегодня утром в провинции Хайбер-Пахтунхва. Его жертвами стали 4 человека. Травмы получили 39 человек.