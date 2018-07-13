Футболист сборной России и Зенита Юрий Жирков, недавно объявивший о завершении выступлений в национальной команде, рассказал о словах Федора Смолова после проигрыша хорватам в четвертьфинале турнира. Нападающий, промахнувшийся с пенальти, признал себя главным виновником поражения.

Футболист сборной России и "Зенита" Юрий Жирков, недавно объявивший о завершении выступлений в национальной команде, рассказал о словах Федора Смолова после проигрыша хорватам в четвертьфинале турнира. Нападающий, промахнувшийся с пенальти, признал себя главным виновником поражения."В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал", — приводит слова Жиркова "Спорт-экспресс".Также он рассказал, что все футболисты поддержали форварда, отметив, что проигрывает не один игрок, а вся команда. К тому же, по словам Жиркова, Смолов не побоялся первым пойти к точке в победном матче с Испанией.Напомним, что сборная России уступила в четвертьфинальной встрече хорватам в серии пенальти. Федор Смолов не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.