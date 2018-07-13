Полина Гагарина Сергей Лазарев и Елка дурачились за
кулисами. Певцы наделали шуму.
Полина Гагарина Сергей Лазарев и Елка дурачились за
кулисами. Певцы наделали шуму.
В своем Instagram Сергей опубликовал несколько фото с
коллегами по цеху после выступления в Государственном Кремлевском дворце. Исполнитель
запечатлен в объятиях Полины Гагариной и Елки. Звезды манерно позируют
фотографу принимая гротескные позы.
"От смеха болит живот😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – добавил артист под постом. Заметив снимок, Гагарина решила
пошутить и написала в комментариях, что ревнует Сергея по причине того,
что Елка сильнее прижимается к Лазареву. "Ты за 20 мин до этой
фотографии трогала мои накаченные груди и руки-базуки! Не жалуйся!" – с юмором
ответил артист.
Интернет обыватели с удовольствием присоединились к обсуждению
забавных кадров. Они отметили, что Полина и Сергей неплохо смотрятся вместе. "Не
надо ревновать!))) он же хорошенький, вот и льнет!)))😍😘", "Сразу видно Полинка к Сережке не ровно дышит😂 Так то классный дуэт у вас))) ну Вы поняли))))",
"умеете вы настроение людям поднять спасибо!!!!!😊🔥❤", "Вы
такие все классные,а такие живые фото я просто обожаю,удачи вам всем во всем",
– отмечали интернет-обыватели.
Добавим, что многие пользователи Сети отметили, что ревновать
надо не Полине, а ее мужу фотографу Дмитрию Исхакову. Гагарина и Исхаков
поженились в сентябре 2014 года. На свадьбе присутствовали только самые близкие.
В интервью Полина не раз признавалась, что Дмитрий покорил ее постоянным
вниманием и заботой. Любимый муж часто балует артистку завтраками в
постель, подарками и цветами. Почти сразу после бракосочетания супруги
приобрели просторную квартиру в центре Москвы. А в апреле 2017 года звезда подарила
супругу дочь Мию.