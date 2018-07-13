Полина Гагарина Сергей Лазарев и Елка дурачились за кулисами. Певцы наделали шуму.

Полина Гагарина Сергей Лазарев и Елка дурачились закулисами. Певцы наделали шуму.В своем Instagram Сергей опубликовал несколько фото сколлегами по цеху после выступления в Государственном Кремлевском дворце. Исполнительзапечатлен в объятиях Полины Гагариной и Елки. Звезды манерно позируютфотографу принимая гротескные позы."От смеха болит живот😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – добавил артист под постом. Заметив снимок, Гагарина решилапошутить и написала в комментариях, что ревнует Сергея по причине того,что Елка сильнее прижимается к Лазареву. "Ты за 20 мин до этойфотографии трогала мои накаченные груди и руки-базуки! Не жалуйся!" – с юморомответил артист.Интернет обыватели с удовольствием присоединились к обсуждениюзабавных кадров. Они отметили, что Полина и Сергей неплохо смотрятся вместе. "Ненадо ревновать!))) он же хорошенький, вот и льнет!)))😍😘", "Сразу видно Полинка к Сережке не ровно дышит😂 Так то классный дуэт у вас))) ну Вы поняли))))","умеете вы настроение людям поднять спасибо!!!!!😊🔥❤", "Вытакие все классные,а такие живые фото я просто обожаю,удачи вам всем во всем",– отмечали интернет-обыватели.Добавим, что многие пользователи Сети отметили, что ревноватьнадо не Полине, а ее мужу фотографу Дмитрию Исхакову. Гагарина и Исхаковпоженились в сентябре 2014 года. На свадьбе присутствовали только самые близкие.В интервью Полина не раз признавалась, что Дмитрий покорил ее постояннымвниманием и заботой. Любимый муж часто балует артистку завтраками впостель, подарками и цветами. Почти сразу после бракосочетания супругиприобрели просторную квартиру в центре Москвы. А в апреле 2017 года звезда подариласупругу дочь Мию.