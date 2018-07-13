Чемпионат мира по футболу в России стал лучшим в истории. Об этом 13 июля заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Чемпионат мира пофутболу в России стал лучшим в истории. Об этом 13 июля заявил президентМеждународной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.Глава ФИФА подвел итоги завершающегося 15 июля мундиаля. Он считает, что ЧМ-2018благотворно скажется на развитии футбола в России."Это невероятный, изумительный чемпионат мира… Парулет назад я говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим за все время, теперья могу сказать это с еще большей степенью убежденности. Он действительно лучший!", – цитирует функционера RT."Отдельное спасибо России, россиянам, правительству, Российскому футбольномусоюзу, оргкомитету и, конечно же, президенту Владимиру Путину", – отметил Инфантино.Отдельную благодарность он выразил журналистам, освящавшим мероприятие,волонтерам и, конечно же, спортсменам. Кроме того, глава ФИФА заявил, что проведение ЧМ-2018 в Россиинавсегда изменило облик страны в глазах иностранных туристов. Он добавил, чтоболельщики смогли увидеть "добруюстрану с открытыми людьми".По его словам, такого чемпионата еще не былоникогда. В подтверждение своих слов Джанни Инфантино привел цифры. ПрезидентФИФА заявил, что стадионы заполнялись на 98%, а в Россию приехало болеемиллиона болельщиков.Также Инфантино подчеркнул, что за времяЧМ-2018 не было обнаружено ни одной положительной допинг-пробы. По его словам,Россия навсегда изменилась, став футбольной страной, где это непросто игра, а "часть ДНК людей". Глава ФИФА выразил уверенность, что все это витоге поставит нашу страну во главе элиты мирового футбола.Напомним, в финале ЧМ-2018сыграют сборные Хорватии и Франции. Финал пройдет 15 июля в Москве на стадионе"Лужники", начало – 18:00 мск.