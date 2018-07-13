Чемпионат мира по
футболу в России стал лучшим в истории. Об этом 13 июля заявил президент
Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Чемпионат мира по
футболу в России стал лучшим в истории. Об этом 13 июля заявил президент
Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Глава ФИФА подвел итоги завершающегося 15 июля мундиаля. Он считает, что ЧМ-2018
благотворно скажется на развитии футбола в России.
"Это невероятный, изумительный чемпионат мира… Пару
лет назад я говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим за все время, теперь
я могу сказать это с еще большей степенью убежденности. Он действительно лучший!", – цитирует функционера RT.
"Отдельное спасибо России, россиянам, правительству, Российскому футбольному
союзу, оргкомитету и, конечно же, президенту Владимиру Путину", – отметил Инфантино.
Отдельную благодарность он выразил журналистам, освящавшим мероприятие,
волонтерам и, конечно же, спортсменам. Кроме того, глава ФИФА заявил, что проведение ЧМ-2018 в России
навсегда изменило облик страны в глазах иностранных туристов. Он добавил, что
болельщики смогли увидеть "добрую
страну с открытыми людьми".
По его словам, такого чемпионата еще не было
никогда. В подтверждение своих слов Джанни Инфантино привел цифры. Президент
ФИФА заявил, что стадионы заполнялись на 98%, а в Россию приехало более
миллиона болельщиков.
Также Инфантино подчеркнул, что за время
ЧМ-2018 не было обнаружено ни одной положительной допинг-пробы. По его словам,
Россия навсегда изменилась, став футбольной страной, где это не
просто игра, а "часть ДНК людей". Глава ФИФА выразил уверенность, что все это в
итоге поставит нашу страну во главе элиты мирового футбола.
Напомним, в финале ЧМ-2018
сыграют сборные Хорватии и Франции. Финал пройдет 15 июля в Москве на стадионе
"Лужники", начало – 18:00 мск.