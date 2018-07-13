Ученые из Бельгии обнаружили ген, который отвечает за зависимость от кокаина. Результаты исследования являются обнадеживающими для миллионов наркозависимости людей.

Ученые из Бельгии обнаружили ген, который отвечает за зависимость от кокаина. Результаты исследования являются обнадеживающими для миллионов наркозависимости людей.Эксперты установили, что кокаиновая зависимость может передаваться по наследству. Кроме того, ученым удалось вырастить мышь, которая абсолютно равнодушна к наркотическим веществам.Глава исследовательской группы сообщил, что появление на свет подобного грызуна дает надежду миллионам людей, которые не способны самостоятельно побороть пагубную привычку. Стоит отметить, что в одной только Европе их число перевалило за 15 миллионов человек, а на их лечение ежегодно тратятся десятки миллиардов евро, передает журнал EMBO reports."Мы установили ген, который отвечает за блокировку усиливающего эффекта наркотика, приводящего к желанию его повторного потребления и, как следствие, к зависимости", – объяснил специалист. В дальнейшем эксперты намерены тщательно изучить, как функционирует ген, чтобы приступить к экспериментам над людьми, употребляющими наркотики.Стоит отметить, что исследователи все чаще подтверждают влияние наследственности на те или иные черты характера. Так, ранее ученые пришли к выводу, что гены оказывают непосредственное влияние на то, будет ли человек страдать от одиночества.Специалисты изучили базу данных, включающую в себя информацию о 500 тысячах пациентов. В результате были выявлены регионы генома, которые были связаны с чувством одиночества.