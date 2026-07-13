В случае обнаружения дыма или огня граждан просят оперативно звонить на круглосуточный телефон лесной охраны 8 (800) 100-94-00, либо по номерам 101 и 112.

Во Владимирской области зафиксировано резкое снижение количества лесных пожаров. Для сравнения, в минувшем году к этому моменту спасатели тушили 33 очага общей площадью около 19 гектаров, тогда как сейчас отмечено лишь два инцидента на площади менее одного гектара в Киржачском и Гусь-Хрустальном районах.Позитивная динамика стала возможной благодаря успешному внедрению национального проекта «Экологическое благополучие» и четкому взаимодействию профильных ведомств.Представители Министерства лесного хозяйства области напоминают, что чаще всего тайга горит по вине людей.