Спортшкола «Судогодец» попала под проверку из-за посторонних на тренировках.

Прокуратура Судогодского района провела проверку в спортивной школе «Судогодец» после обращения одного из жителей. Поводом послужило нарушение установленного порядка работы с заявлениями граждан.Выяснилось, что в феврале родители юных хоккеистов подали две жалобы на присутствие посторонних лиц на тренировках. Однако руководство проигнорировало обращения в положенный срок. Ответы заявителям были направлены только в апреле, когда к делу подключилось надзорное ведомство.По результатам проверки врио директора учреждения привлекли к административной ответственности. За нарушение закона о порядке рассмотрения обращений должностному лицу назначили денежный штраф. Также руководителю школы внесено официальное представление.